У Бразилії знайшли рештки невідомого створіння [ Редактировать ]
Чому один з курортів Мексики стрімко втрачає популярність? Та як облаштувати мобільну сауну? Про це та інше далі у нашому огляді.
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Мешканець Таллінна так любить сауну, що змонтував її у своїй автівці. На реконструкцію витратив 2 тижні. У ній є всі зручності традиційної фінської бані: дерев'яні панелі, термометри і дров'яна піч поруч з кермом. У парній вільно розміщуються чотири людини. Автомобіль "на ходу", але господар не виїжджає на траси - в салоні бракує сидінь і немає ременів безпеки. Замість цього, естонець здає своє ноу-хау в оренду таким самим любителям попаритися на природі - за 75 євро на день.
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Новий вид динозаврів виявили у Бразилії. Вони жили на території країни понад 90 мільйонів років тому. Скам'янілі останки знайшли під час розкопок у штаті Парана на північному заході республіки. Кістки двоногого хижака лежали на глибині в 1,5 метра. На думку фахівців, пересувалися вони, спираючись на один потужний палець. А інші використовували, щоб ловити здобич. Тварини, вочевидь, були не дуже великі - довжиною усього 1,5 метри, і важили не більше 15 кілограмів.
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Пісок на пляжі курортного містечка Пуерто-Морелос в Мексиці змінив колір з білого на бурий. Такого вигляду йому надали водорості, які викидають на берег хвилі Карибського моря. В останні роки такої рослинності стає дедалі більше. Нею вкрито 1000 км пляжів. Це тривожить туристів, а також інвесторів, оскільки зменшує привабливість відпочинку в цих краях. Найняті працівники та добровольці постійно прибирають гори коричневих водоростей. А власники готелів облаштовують огорожу в морі, щоб трава не потрапляла на берег.
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