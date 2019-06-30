Есть люди, которые после ужина предпочитают съесть еще немного еды. Среди них есть и те, кто готов отправиться к холодильнику ночью. Однако это чревато лишним весом и проблемами со здоровьем, пишет интернет-журнал Factinteres.

Не морите себя голодом днем

Если вы не получаете достаточно питательных веществ в течение дня, ваш организм потребует заправки ночью. Ему необходимы ресурсы на восстановление во время сна. Независимо от того, насколько сильна ваша решимость ограничить себя, если вы не успели толком поесть за день, мозг заставит вас наброситься на еду ночью, поскольку считает такую ситуацию чрезвычайной.

Голос Ночного обжоры, который нашептывает: "Поешь как следует", "Ты заслужил угощение после тяжелого дня" или "Завтра сядешь на диету" звучит громче, если вы почти ничего не ели целый день.

Придерживайтесь здоровой диеты

Для этого не нужно соблюдать жесткого режима питания. Достаточно соблюдать несколько простых правил:

листовые зеленые овощи;

исключите сахар и мучное;

белковый ужин избавит от приступа голода ночью.

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Соблюдайте режим питания

Насыщенный завтрак, средний по плотности обед и легкий ужин предотвращают приступы ночного обжорства. Тяга к сладкой, соленой и богатой крахмалом пище заложена в нас эволюцией. Это было оправдано много лет назад, когда в нашем распоряжении не было готовой пиццы, чипсов и шоколада, но сейчас желание "вкусненького" не приносит ничего, кроме вреда.

Скорректируйте циркадные ритмы

"Совы" склонны пропускать завтрак, а "жаворонкам" проще соблюдать диету. Циркадный ритм вызывает повышенный аппетит вечером. Мы чувствуем себя наименее голодными около 8 утра, а наиболее голодными - в 8 вечера. Это еще один эволюционный механизм, который помогал нашим предкам выжить в голодные времена, но сейчас превратился во вредную привычку - жертвовать завтраком в пользу обильного ужина.

Не пропускайте завтрак

Вы больше съедите на ночь, если ограничитесь лишь чашкой кофе утром. Если вы не позавтракали, вы раньше проголодаетесь. Поужинав слишком рано, вы вряд ли справитесь с желанием перекусить на ночь, и выберите калорийные блюда и большие порции. Ночью процесс пищеварения замедляется, а это означает, что пища, которую вы съели, дольше задерживается в желудке и с большей вероятностью превратится в жир.

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Ночное переедание заставляет желудок расширяться, чтобы вместить больший объем пищи, и утром вы почувствуете себя раздутым, а сам вид еды будет внушать отвращение. В результате вы опять не позавтракаете. Так закрепляется порочный цикл, приводя к бессоннице, изжоге и ожирению.

Не ужинайте слишком поздно, не завтракайте слишком рано

Длительные перерывы между приемами пищи провоцируют ночное обжорство. Лучший режим: плотный завтрак не позднее 8 утра, полноценный обед между 13 и 14 часами, ужин не позже 19.00–19.30.

Получайте удовольствие от еды

Чем жестче вы ограничиваете себя в течение дня, тем с большей вероятностью вы наброситесь на еду ночью. Найдите возможность побаловать себя в обед, не нарушая диеты. Это может быть порция фруктов или плитка темного шоколада. Хрустящие продукты, например, нарезанный сельдерей, морковь, огурцы или капуста эффективно избавляют от приступов обжорства.

Мы настроены на то, чтобы кусать и жевать, а повседневный стресс только усиливает эти инстинкты. Если вы недостаточно "похрустели" днем, у вас возникнет желание сделать это вечером. Добавляйте специи и овощные добавки для усиления вкуса блюд. Добавить несколько дополнительных калорий к обеду лучше, чем потерять над собой контроль и съесть упаковку печенья ночью!

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