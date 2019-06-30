На небе убывающая Луна в Козероге. Этот день поспособствует улучшению интуиции. Можете помедитировать, чтобы усилить свои способности. Пересмотрев все нерешенные дела, обязательно найдете самый оптимальный выход из ситуации. Отличное время для урегулирования финансовых вопросов. Об этом пишет издание "Хочу!".

Овен

В этот день нельзя ни в коем случае давить на партнеров и навязывать им свое мнение, - они должны самостоятельно делать выводы. Переходите на правильное питаться, быстрая фаст-фуд вам очень вредит. Вечером не стоит искать приключений, оставайтесь дома.

Телец

Астрологи советуют Тельцам более уважительно относиться к своим партнерам и начать принимать их мнение в счет. В работе лучше придерживайтесь коллективного мнения, если в чем-то неуверенны — смело спрашивайте. Хороший день для путешествия или поездки в другой город.

Близнецы

В этот день нужно постараться благоразумно отнестись к своим тратам. Также в этот день вам повезет во всем, что связано с любовью. Близкий человек готовит для вас приятный сюрприз, о котором вы давно мечтали.

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Рак

Стоит заняться бытом, можно затеять генеральную уборку в доме. Вечером можно пригласить друзей в дом или самим пойти в гости. Не стоит относиться серьезно к претензиям посторонних людей, они не должны строить вашу погоду.

Лев

Не игнорируйте старых друзей, возможно, вам придется к ним обратиться за советом или помощью. Удачно будут складываться переговоры и деловые беседы, поэтому не отказывайтесь от работы. Окружите себя всем, что приносит эстетическое и моральное удовольствие.

Дева

Сегодня ваш ум будет работать в правильном режиме. Не стоит прислушиваться к советам других людей, они только собьют вас с верного пути. Принимайте все решения самостоятельно. Хороший день для ухода за собой.

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Весы

Не наговоривайте лишнего своим близким, если не хотите разжечь конфликт. Этот день лучше провести на природе, прекрасно развлечет и отвлечет прогулка в парке. Ближе к вечеру может накрыть ностальгией.

Скорпион

Сегодня решайте только те вопросы, которые не требуют больших усилий. Появиться возможность для романтического знакомства. Отложите на другой день общение с родственниками, сегодня может возникнуть конфликт.

Стрелец

День будет очень плодотворным, если вы четко составите сами себе план, и будете его придерживаться, то обязательно закончите все дела вовремя. Не стоит экспериментировать с едой, может подвести желудок.

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Козерог

Козерогам в этот день ничто не сможет испортить настроение. Не забывайте о мерах профилактики простуды и гриппа, подкрепляйте иммунитет полезными витаминами. Отличный день для тех, кто отправляется в дорогу - поездка пройдет быстро и приятно.

Водолей

Сегодня нужно заняться укреплением своего физического здоровья. Любые оздоровительные процедуры пойдут вам на пользу, но старайтесь не доводить себя до истощения. Будьте искренними с теми, кто вами дорожит.

Рыбы

В этот день стоит больше отдыхать, поэтому не занимайтесь ничем, кроме релакса. Пойдет на пользу массаж лица или поход в спа-салон. Вечером побалуйте себя ванной с пеной и вкусными фиточаями - это зарядит нужной зарядом энергии.

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