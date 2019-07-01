Возвращение России в ПАСЕ: страны-противники готовят резолюцию [ Редактировать ]
В воскресенье, 30 июня, стало известно, что государства, которые недавно проголосовали против возвращения России в ПАРЕ и права ее голоса в этой организации, хотят разработать общий фронт, передает "Польское Радио".
"Государства Центральной и Восточной Европы работают над общей резолюцией по делу возвращении России права голоса в ПАСЕ", - заявил маршал польского Сената Станислав Карчевский.
Политик встретился с представителями стран, приглашенных в Люблин на празднование 450-летия подписания Люблинской Унии.
Станислав Карчевский сказал, что в ближайшее время Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия обсудят совместные шаги: "Мы на эту тему разговаривали вчера. Мы все возмущены этой ситуацией. Представители стран, которые приехали на сегодняшние торжества, мне говорили, что хотят подготовить совместную резолюцию. Но здесь, в Люблине, во время этих празднеств, это будет сделать очень трудно. Вместо этого мы говорили о проведении совместной встречи можно скорее".
Ранее мы сообщали, что Зеленский прокомментировал решение об возвращении России в ПАСЕ.
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