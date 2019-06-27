Решение о возвращении России к Парламентской ассамблеи Совета Европы было принято давно. По словам президента Украины Владимира Зеленского, это стало понятно во время его недавних визитов в Германию, Францию ​​и Брюсселя.

"Каждый день у меня было по семь встреч, кроме переговоров с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макрона. Каждый человек, с которым я встречался, говорил мне, что ПАСЕ - это площадка для переговоров. Каждый человек, с которым я обсуждал этот вопрос, знал ответ на все 100%. То есть решение было принято давно", - подчеркнул глава государства во время брифинга 27 июня.

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Владимир Зеленский подчеркнул, что во время зарубежных визитов инициировал обсуждение этого вопроса, и отверг обвинения отдельных народных депутатов в отсутствии усилий с его стороны для недопущения возвращения России в ПАСЕ.

"Я делал все, что мог. Если наши уважаемые народные депутаты обращаются с вопросом, что я сделал, я могу спросить у них: что они сделали, чтобы этого не произошло?" - отметил президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский организовал экстренный брифинг, во время которого обратился к президенту России Владимиру Путину и жестко раскритиковал работу МИД Украины, Верховной Рады и министра иностранных дел Украины Павла Климкина. А также украинские военнопленные вернутся домой. А также 27 июня официальные аккаунты президента в социальных сетях Facebook и Twitter изменили название на Офис президента. А также президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Баранецкого первым заместителем главы Службы безопасности Украины и руководителем Антитеррористического центра при СБУ.