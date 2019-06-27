О возможности прекращения участия Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы делегация нашего государства будет консультироваться с руководством Верховной Рады, президентом Владимиром Зеленским и Министерством иностранных дел. Об этом сообщил член украинской делегации в ПАСЕ, депутат Сергей Соболев.

"Мы будем с понедельника проводить консультации с председателем парламента, правительством, будем просить встречу с президентом страны, министром иностранных дел для того, чтобы выработать общую позицию, что дальше делать. Мы считаем, что надо пойти на первый шаг – отозвать наше приглашение Совета Европы по наблюдению за выборами, потому что теперь нет никаких ограничений, и Россия может принимать в этом участие – приедет и будет рассказывать нам, как справедливо и честно проводить выборы. И если ничего не меняется, и санкционный список в отношении России не возвращается, то тогда ставить вопрос вообще об участии украинской делегации именно в Парламентской Ассамблее Совета Европы", - отметил Соболев.

При этом он добавил, что вместе с Украиной приостановили свое участие в текущей сессии, которая заканчивается завтра, 28 июня, еще 6 делегаций (Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии), которые также будут обращаться в свои парламенты, к своим министерств иностранных дел, к главам государств для проведения консультаций по поводу того, что дальше делать в этой ситуации.

Раньше сообщалось о том, что выход делегации Украины из ПАСЕ (Парламентской ассамблее Совета Европы) был нецелесообразен. Такое заявление сделал глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. А также в ПАСЕ делегация России вернулась к работе в ассамблее с полным набором полномочий. За такое решение в отношении РФ делегации семи стран в ПАСЕ заявили о демарше.