Освобождение моряков: в России предъявили обвинение в окончательной редакции [ Редактировать ]
В воскресенье, 30 июня, Федеральная служба безопасности России предъявила обвинение восьми пленным украинским морякам в окончательной редакции. Об этом сообщила в Twitter исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун.
Она напомнила, что украинцы в российском суде настаивают, что они военнопленные.
"ФСБ России предъявила обвинение восьми пленным морякам в окончательной редакции. Украинцы себя виновными не признают. Настаивают, что они являются военнопленными и находятся под защитой Женевской конвенции", - написала Супрун.
Ранее сообщалось, что президент России назвал условие освобождения украинских моряков.
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