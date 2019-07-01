В воскресенье, 30 июня, Федеральная служба безопасности России предъявила обвинение восьми пленным украинским морякам в окончательной редакции. Об этом сообщила в Twitter исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун.

Она напомнила, что украинцы в российском суде настаивают, что они военнопленные.

"ФСБ России предъявила обвинение восьми пленным морякам в окончательной редакции. Украинцы себя виновными не признают. Настаивают, что они являются военнопленными и находятся под защитой Женевской конвенции", - написала Супрун.

Ранее сообщалось, что президент России назвал условие освобождения украинских моряков.