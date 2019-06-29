Во время конференции по итогам саммита G20 президент России Владимир Путин прокомментировал недавнее обращение к нему президента Украины Владимира Зеленского и заявил, что вопрос касательно освобождения украинских моряков, захваченных в ноябре пришлого года, решится "спокойно, в рабочем режиме", передает "УНН".

“На что я б хотел обратить внимание. По-моему, уже назначенный начальник генерального Штаба украинской армии подтвердил, что это была провокация украинской армии, организованная Порошенком в ходе предвыборной борьбы... Если так, то фактически украинская сторона признала, что это была провокация с их стороны. Мы спокойно, в рабочем режиме, этот вопрос решим. У нас есть вопросы по некоторым людям, задержанным в Украине. Здесь кроме моряков... они исполняли приказ, и все. Мы отдаем себе в этом отчет. Но они нарушили российский закон. Поэтому нужно спокойно, в рабочем режиме с этим разобраться", - сказал Путин.

По словам российского президента, "обмены идут" - он упомянул четырёх пленных, которые накануне вернулись в Киев с оккупированных территорий.

"Вот хороший пример контакта с теми, с кем нужно вести диалог. И результат на лицо. Если нынешняя власть так будет вести работу, конечно, мы многого можем добиться", - добавил президент России.

Ранее сообщалось, что Тереза Мэй обратилась к президенту России с просьбой об Украине.