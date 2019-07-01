Двое мужчин под видом "газовиков" ограбили пенсионера [ Редактировать ]
В Житомирской области в городе Овруч произошел ужасный инцидент. Компания неизвестных напали на пенсионера, попав в его квартиру под видом сотрудников газовой службы, передает "УНН".
Двое неустановленных мужчин представились работниками газовой службы и свободно прошли в помещение пенсионера. Там злоумышленники запугали и связали хозяина (мужчина 1950 года рождения), после чего завладели его деньгами и ювелирными украшениями. Общая сумма награбленного превышает 18 000 долларов.
С награбленным преступники скрылись с места происшествия.
Начато досудебное расследование по части 4 статьи 186 УК Украины (грабеж).
Ранее сообщалось, что в Одессе зверски зарезали иностранца, а также в Кропивницком зверски убили пенсионера.
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