В Житомирской области в городе Овруч произошел ужасный инцидент. Компания неизвестных напали на пенсионера, попав в его квартиру под видом сотрудников газовой службы, передает "УНН".

Двое неустановленных мужчин представились работниками газовой службы и свободно прошли в помещение пенсионера. Там злоумышленники запугали и связали хозяина (мужчина 1950 года рождения), после чего завладели его деньгами и ювелирными украшениями. Общая сумма награбленного превышает 18 000 долларов.

С награбленным преступники скрылись с места происшествия.



Начато досудебное расследование по части 4 статьи 186 УК Украины (грабеж).

Ранее сообщалось, что в Одессе зверски зарезали иностранца, а также в Кропивницком зверски убили пенсионера.