В Одессе зверски зарезали иностранца [ Редактировать ]
В Одессе на пляже "Аркадия" неизвестный ударил ножом в грудь иностранца. Гражданин Марокко скончался в машине скорой помощи, истекая кровью, передает "УНН".
Отмечается, что погибший был студентом одного из одесских вузов.
Начато уголовное производство по части 1 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство).
Ранее сообщалось, что в Кропивницком жестоко убили пенсионера, а также женщину затоптали коровы. Кроме того, под Тернополем мужчину зверски убили в его собственном доме.
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