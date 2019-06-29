В Кропивницком зверски убили пенсионера [ Редактировать ]
В Кировоградской области в городе Кропивницким произошел смертельный инцидент. Отмечается, что неизвестные жестоко убили пенсионера и оставили тело на обочине, передает "УНН".
Известно, что погибший мужчина был 1940 года рождения. На теле погибшего обнаружены многочисленные резаные раны.
Правоохранительными органами начато досудебное расследование по части 1 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство).
Ранее сообщалось, что в Киеве произошла массовая драка со стрельбой, а также мужчина зверски зарезал всю семью.
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