В Кировоградской области в городе Кропивницким произошел смертельный инцидент. Отмечается, что неизвестные жестоко убили пенсионера и оставили тело на обочине, передает "УНН".

Известно, что погибший мужчина был 1940 года рождения. На теле погибшего обнаружены многочисленные резаные раны.

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Правоохранительными органами начато досудебное расследование по части 1 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство).

Ранее сообщалось, что в Киеве произошла массовая драка со стрельбой, а также мужчина зверски зарезал всю семью.