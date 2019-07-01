Кому нельзя есть малину [ Редактировать ]
Малина - вкусная и полезная, богатая на витамины ягода, которую любят и взрослые, и дети. Однако мало кто знает, о том, что некоторым людям она может нанести вред. Об этом пишет dpchas.com.ua.
Так, уменьшить, а то и вовсе отказаться от этой ягоды стоит:
- Диабетикам
- Людям с мочекаменной болезнью
- Аллергикам
- При гастритах желудка, язве 12-перстной кишки
- Страдающим подагрой
Детям до года малина не принесет пользы, только вред. Кроме ярко красного цвета, эта ягода способна вызвать у малышей диарею.
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