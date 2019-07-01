Известная певица Светлана Лобода, которая привыкла удивлять своих фанатов эпатажными выходками и пикантными фото, вновь удивила поклонников. Так, в своем Instagram она опубликовала видео с празднования свадьбы своей сестры, на котором словила свадебный букет невесты.

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"Вот такой сюрприз" - заинтриговала аудиторию Лобода.

Юзеры соцсети тут же начали поздравлять звезду и отметили, что с нетерпеньем ждут важного события - свадьбы.

"Ну все, ждем!", "100 раз пересматривала!", "Красотка", "Круто", "Дай бог вам самого лучшего спутника жизни", "Как точно поймала" - забрасывали комментариями певицу фанаты.

Ранее сообщалось, что Лобода удивила пикантным снимком, а также Нюша шокировала дерзким образом.