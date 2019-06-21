Популярная 28-летняя певица Нюша в последнее время удивляет поклонников провокационными фото. Так, и новый снимок артистки не стал исключением. Звезда ошарашила фанатов дерзким образом.

Читайте также Лобода устроила жаркие танцы в купальнике (видео)

Нюша поделилась снимком из спальни. Из одежды на певице черный комплект белья,состоящий из кожаных ремешков и металлических колец. Плечи и грудь прикрывают распущенные волосы. "Позднее утро - это, конечно, редкость, даже роскошь, в моей жизни. Но, я думаю, стоит иногда себя побаловать. А как вы можете пошалить с утра?", - написала артистка.

Подписчики пришли в восторг от нового снимка звезды: "Зачем так жарко?", "Горячо", "Невероятная", - писали фанаты.

Напомним, ранее Анна Седокова, популярная певица, которая раньше пела в группе "ВИА Гра", шокировала фанатов откровенным фото. Также недавно украинская певица Настя Каменских впервые поделилась с фанатами видео, на котором показала, какую вечеринку ей организовали подруги.