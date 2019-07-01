33-летняя певица Леди Гага беременна. Отцом ребенка стал режиссер и актер Брэдли Купер. Об этом сообщают западные СМИ, передает Ace Showbiz.

"Все говорят, что Леди Гага аж светится и прячет свой животик", - отметил инсайдер.

"Конечно, единственный, от кого она может быть беременна, это Брэдли, и мы ожидаем, когда она объявит об этом. Все будут очень счастливы", - добавил он.

Собеседник издания не исключает, что беременность Гаги могла стать причиной разрыва отношений Купера с гражданской супругой, моделью Ириной Шейк. Однако именно из уважения к бывшей, с которой он имеет общую дочь, актер пока и не афиширует свой новый роман. Регистрировать брак Леди Гага и Брэдли тоже пока не планируют.

"Женитьба сейчас не относится к их главным приоритетам, но ребенок может укрепить их отношения, поэтому никогда не будем говорить "никогда". Брэдли и Леди Гага очень любят и уважают друг друга, и их чувства крепнут с каждым днем", - рассказал источник.

Ранее мы писали о том, что Джонни Депп помог экс-возлюбленному Леди Гаги пережить расставание.