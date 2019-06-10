В воскресенье, 9 июня, легендарный актер Джонни Депп отпраздновал день рождение. Звезде исполнилось 56 лет. Многие коллеги Деппа поздравили в соцсетях. Самым искренним поздравлением поклонники посчитали поздравление Кристиана Карино.

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50-летний экс-возлюбленный Леди Гаги поблагодарил Джонни за поддержку. Известно, что агент Леди Гаги несколько лет управлял ее делами и все это закончилось служебным романом. Несколько лет назад звездная пара сообщила о помолвке, но после того, как певица получила награду на "Оскаре" за фильм "Звезда родилась", она объявила о расставании с Кристианом Карино.

Известно, что пережить расставание Кристиану помогли близкие друзья, в том числе и Джонни Депп.

Ранее сообщалось, что популярная украинская певица Алина Гросу впервые показала поклонникам мужа, а также что Нюша расстрогала снимком с дочерью.