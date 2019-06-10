Джонни Депп помог экс-возлюбленному Леди Гаги пережить расставание [ Редактировать ]
В воскресенье, 9 июня, легендарный актер Джонни Депп отпраздновал день рождение. Звезде исполнилось 56 лет. Многие коллеги Деппа поздравили в соцсетях. Самым искренним поздравлением поклонники посчитали поздравление Кристиана Карино.
50-летний экс-возлюбленный Леди Гаги поблагодарил Джонни за поддержку. Известно, что агент Леди Гаги несколько лет управлял ее делами и все это закончилось служебным романом. Несколько лет назад звездная пара сообщила о помолвке, но после того, как певица получила награду на "Оскаре" за фильм "Звезда родилась", она объявила о расставании с Кристианом Карино.
Известно, что пережить расставание Кристиану помогли близкие друзья, в том числе и Джонни Депп.
Ранее сообщалось, что популярная украинская певица Алина Гросу впервые показала поклонникам мужа, а также что Нюша расстрогала снимком с дочерью.
по теме
Умер легендарный актер Александр Кузнецов
В возрасте 59 лет умер известный российский актер Александр Кузнецов
Нюша расстрогала снимком с дочерью (фото)
Популярная 28-летняя певица Нюша не так часто радует поклонников новыми снимками
Бари Алибасова отправили в кому
Российского продюсера Алибасова специально ввели в кому
Известную актрису высмеяли за неопрятный внешний вид
Популярная актриса Эми Шумер не так давно стала мамой
Умер легендарный американский музыкант
В США скончался легендарный американский певец Доктор Джон