Одну из локаций морского компонента украинско-американских командно-штабных учений Sea Breeze-2019 пришлось менять накануне учений из-за предупреждения со стороны России. Об этом сообщил командующий ВМС Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко, передает "Радио Свобода".

"Накануне учений мы получили сообщение о закрытии одного из участков Черного моря. Мы привыкли к такому поведению России, но вы также удивляете международных партнеров. Мы изменили район учений, мы не обязаны были действовать именно в этом районе. Будем укреплять навыки по выполнению задач на море, в воздухе и на суше вместе с нашими партнерами", - заявил адмирал.

В свою очередь руководитель учений от США, командир тактического соединения 65 Мэтью Лиман заявил, что важнейшим компонентом учений является усложнение организации и координация совместных усилий.

"Мы должны помнить, что учения Sea Breeze-2019, которые начинаются сегодня, готовили в течение последнего года. В течение этого года представители 19 стран участвовали в планировании учений, посещали Киев и Одессу. В 2019 году впервые в истории учений будет участвовать новый американский катамаран (американское судно обеспечения USNS Yuma, спущенное на воду в 2016 году)", - сказал Лиман.

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Также он отметил, что благодаря этим учениям американский флот учится выполнять боевые задачи в Черном море вместе с партнерами.

С украинской стороны учениями руководит первый заместитель командующего ВМС, контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Ранее сообщалось, что на обучение в этом году в Одессу впервые прибыло американское судно обеспечения USNS Yuma. По типу оно является транспортно-десантным быстроходным катамараном.