В понедельник, 1 июля, на территории Николаевской, Херсонской и Одесской областей начинаются ежегодные украинско-американские учения "Sea Breeze 2019", передает "УНН".

Известно, что в Генеральном штабе ВСУ сообщали, что в 2019 году в учениях планируют принять участие около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 военных из разных стран мира.

Для обеспечения участия в учениях кораблей, катеров, вспомогательных судов Военно-морских сил Украины подготовили более 1,5 тысячи тонн корабельного топлива. Для воздушной и наземной техники - 400 тонн авиационного керосина, 50 тонн бензина.

В полевом лагере разместятся военнослужащие целом из 8 стран сухопутного группировки “Sea Breeze”, в том числе Украины, США, Великобритании, Грузии, Молдовы.

More photos from the inaugural northbound passage of USNS Yuma. Operated by @MSCSealift she is heading to Odessa, Ukraine, to take part in @ExSeaBreeze pic.twitter.com/oOOy0nFbkh