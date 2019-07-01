В Украине стартуют учения Sea Breeze 2019 [ Редактировать ]
В понедельник, 1 июля, на территории Николаевской, Херсонской и Одесской областей начинаются ежегодные украинско-американские учения "Sea Breeze 2019", передает "УНН".
Известно, что в Генеральном штабе ВСУ сообщали, что в 2019 году в учениях планируют принять участие около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 военных из разных стран мира.
Для обеспечения участия в учениях кораблей, катеров, вспомогательных судов Военно-морских сил Украины подготовили более 1,5 тысячи тонн корабельного топлива. Для воздушной и наземной техники - 400 тонн авиационного керосина, 50 тонн бензина.
В полевом лагере разместятся военнослужащие целом из 8 стран сухопутного группировки “Sea Breeze”, в том числе Украины, США, Великобритании, Грузии, Молдовы.
More photos from the inaugural northbound passage of USNS Yuma. Operated by @MSCSealift she is heading to Odessa, Ukraine, to take part in @ExSeaBreeze pic.twitter.com/oOOy0nFbkh— Bosphorus Naval News (@Saturn5_) 28 червня 2019 р.
Ранее сообщалось, что на обучение в этом году в Одессу впервые прибыло американское судно обеспечения USNS Yuma. По типу оно является транспортно-десантным быстроходным катамараном.
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