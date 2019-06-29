В Одессу зашел десантный корабль США [ Редактировать ]
В субботу, 29 июня, американский быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma (T-EPF-8) зашел в Одессу. Он доставил подразделение морских пехотинцев США для участия в международных военно-морских учениях Sea Breeze 2019, передает "УНН".
Сообщается, что это - второй в истории заход корабля такого типа в акваторию Черного моря. Первый состоялся в августе 2018 года, тогда USNS "Carson City" (T-EPF-7) прибыл в Румынию для участия в учениях.
Известно, что USNS Yuma - восьмой по счету экспедиционный быстроходный транспорт класса Spearhead. Спущен на воду в 2016 году, в эксплуатации - с конца апреля 2017 года. Его длина составляет 103 м, а ширина - 28,5 м. Корабль может взять на борт свыше 300 морпехов и около 550 т различного снаряжения, в том числе боевую технику и танки.
Ранее сообщалось, что конгрессмены США едут на встречу с Зеленским.
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