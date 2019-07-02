Уже второй раз Россия созывает заседание Совета безопасности ООН из-за "языкового закона" в Украине. Об этом сообщил спикер постоянного представительства Украины при Организации Объединенных Наций (ООН) Олег Николенко сообщил в Facebook.

Он заявил, что делегация России повторно обратилась по поводу обсуждения украинского языкового закона в Совбезе ООН.

"Со своей стороны, Украина вместе с партнерами использует заседание, чтобы нарушить насущные проблемные вопросы российско-украинского конфликта, прежде всего освобождения украинских моряков и политических заключенных, продолжающиеся обстрелы на Донбассе, в результате которых продолжают гибнуть люди, а также ответственность России за катастрофу самолета МН17", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Зеленский прокомментировал разведение сил возле Станицы Луганской, а также страны-противники возвращения России в ПАСЕ готовят резолюцию.