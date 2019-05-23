В Европейскую комиссию, которая также известна как Венецианская, поступило письмо с просьбой подготовить заключение по тексту "языкового закона" в Украине.

Глава мониторингового комитета ПАСЕ Роджер Гейл направил письмо в Венецианскую комиссию. Этот комитет отслеживает соблюдение странами Совета Европы их обязательств в сфере демократии, верховенства права и защиты прав человека.

Решение европейских экспертов относительно "языкового закона" могут одобрить во время октябрьской или декабрьской пленарной сессии Венецианской комиссии.

15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал языковой закон. Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №5670-д Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Документ набрал 278 голосов. После этого в Раде зарегистрировали четыре постановления за отмену принятого закона.