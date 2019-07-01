В понедельник, 1 июля, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал разведение войск возле Станицы Луганской. Соответствующее видео глава государства опубликовал в своем Facebook.

По его словам, первым шагом к прекращению огня стала разблокировка минского процесса.

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"Мне кажется, что это первый шаг к устойчивому прекращению огня по всей линии разграничения, который состоялся благодаря разблокированию минского процесса. Я понимаю, что только время и конкретные шаги могут доказать всем, что стороны выполняют свои обязательства", - заявил Зеленский.

Президент также поздравил украинцев, и назвал разведение войск "первым успехом" на пути к завершению войны на Донбассе.

Ранее сообщалось, что страны-противники возвращения России в ПАСЕ готовят резолюцию.