Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской [ Редактировать ]
В понедельник, 1 июля, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал разведение войск возле Станицы Луганской. Соответствующее видео глава государства опубликовал в своем Facebook.
По его словам, первым шагом к прекращению огня стала разблокировка минского процесса.
"Мне кажется, что это первый шаг к устойчивому прекращению огня по всей линии разграничения, который состоялся благодаря разблокированию минского процесса. Я понимаю, что только время и конкретные шаги могут доказать всем, что стороны выполняют свои обязательства", - заявил Зеленский.
Президент также поздравил украинцев, и назвал разведение войск "первым успехом" на пути к завершению войны на Донбассе.
Ранее сообщалось, что страны-противники возвращения России в ПАСЕ готовят резолюцию.
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