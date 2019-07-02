Языковой вопрос на Донбассе: у Зеленского уточнили позицию [ Редактировать ]
Представитель Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук прокомментировал слова Андрея Богдана о возможном предоставлении русскому языку статуса регионального на Донбассе. По словам Стефанчука - это его личная позиция. Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
"Я думаю, это однозначно стоит трактовать как личную позицию Андрея Богдана, поскольку она не совсем коррелирует с тем, что заявлено в программе нашей партии. Для нас определяющим является положение статьи 10 Конституции, согласно которой единственным государственным языком является украинский язык", - сказал Стефанчук.
Стефанчук также отметил, что позиция Богдана не отображает позицию партии "Слуга народа".
Ранее сообщалось, что у Зеленского просят снизить цены на дизель.
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