Популярная 28-летняя модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками откровенным видео, где все подписчики по достоинству оценили тело и прекрасную форму звезды.

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На видео Ратаковски демонстрирует фигуру в бикини с леопардовым принтом и заходит в море.При этом модель держит руки ниже ягодиц и не оглядывается на камеру.

Поклонники восхищенно отреагировали на видео. "Выходи за меня замуж", "Ты - женщина моей жизни", "Люблю тебя", - прокомментировали подписчики под видео.

Ранее сообщалось, что Пугачева с Галкиным озадачили новым видео.