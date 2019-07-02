Эмили Ратаковски удивила фигурой в купальнике [ Редактировать ]
Популярная 28-летняя модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками откровенным видео, где все подписчики по достоинству оценили тело и прекрасную форму звезды.
На видео Ратаковски демонстрирует фигуру в бикини с леопардовым принтом и заходит в море.При этом модель держит руки ниже ягодиц и не оглядывается на камеру.
Поклонники восхищенно отреагировали на видео. "Выходи за меня замуж", "Ты - женщина моей жизни", "Люблю тебя", - прокомментировали подписчики под видео.
Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)
Ранее сообщалось, что Пугачева с Галкиным озадачили новым видео.
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