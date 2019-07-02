70-летняя легендарная звезда Алла Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным и детьми отправилась отдыхать в Юрмалу. Пугачева прошлась по побережью латвийского курорта со своим звездным мужем, а также детьми Лизой и Гарри.

"Поздоровались с морем", - написал под видео Галкин. "С любимым другом и с любимыми детьми мы гуляем по берегу моря", - прокомментировала поездку в Юрмалу Алла Борисовна. Почему Примадонна назвала Галкины другом - задаются вопросом многие поклонники пары.

Ранее сообщалось, что муж Наташи Королевой с рогами шокировал фанаток.