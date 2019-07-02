Пугачева с Галкиным озадачили новым видео [ Редактировать ]
70-летняя легендарная звезда Алла Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным и детьми отправилась отдыхать в Юрмалу. Пугачева прошлась по побережью латвийского курорта со своим звездным мужем, а также детьми Лизой и Гарри.
"Поздоровались с морем", - написал под видео Галкин. "С любимым другом и с любимыми детьми мы гуляем по берегу моря", - прокомментировала поездку в Юрмалу Алла Борисовна. Почему Примадонна назвала Галкины другом - задаются вопросом многие поклонники пары.
Ранее сообщалось, что муж Наташи Королевой с рогами шокировал фанаток.
по теме
"Ищу донора": Любовь Успенская сделала громкое заявление
Популярная 65-летняя российская певица Любовь Успенская заявила о желании стать мамой и объявила о поиске донора яйцеклетки для ЭКО
Умер актер из фильма о Джеймса Бонде
На 82-м году жизни ушел легендарный актер Брайан Марашлл
"Трупы были на снегу": Успенская шокировала признанием
Популярная 65-летняя певица Любовь Успенская шокировала поклонников признанием
Утонул музыкант "Песняров" Аркадий Ивановский
Трагически погиб гитарист "Песняров" Аркадий Ивановский
Эмили Ратаковски ошарашила откровенным образом
Знаменитая модель Эмили Ратаковски ошарашила поклонников откровенным образом