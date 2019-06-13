Мужской американский глянец "Maxim" опубликовал ежегодный рейтинг самых сексуальных женщин 2019 года.

Согласно рейтингу Hot 100, в котором собрана сотня самых горячих женщин планеты, первое место заняла 27-летняя американская модель и актриса, участница конкурсов красоты, а также обладательница титула Мисс Вселенная 2012 Оливия Калпо. Она присоединилась к звездам, которые носили звание самой сексуальной женщины года по версии "Maxim" в прошлые годы - Кейт Аптон, Хейли Болдуин и Стелле Максвелл.

Калпо снялась в откровенной фотосессии для спецвыпуска мужского глянца и позировала без одежды культовому французскому фотографу Жилю Бенсимону.

"Мне стыдно признаться, но это именно то, о чем я мечтала с самого детства. Я наблюдала за тем, как другие девушки получают это звание и, можете верить, а можете - нет, но радовалась за их успех", - прокомментировала Калпо звание самой сексуальной женщины мира.

Редакция мужского глянца также отметила, что Калпо станет главной звездой ежегодной вечеринки Hot 100 по случаю выхода спецномера глянца, которая состоится в Майами 13 июля.

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