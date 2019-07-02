В 113 избирательном округе Луганской области распространяются материалы предвыборной агитации самовыдвиженца Владимира Струка (беспартийного) с текстом "Об’єднуємося заради миру" и общей фотографией с Юрием Бойко.

Такая предвыборная агитация вводит в заблуждение избирателей: на данном округе "Оппозиционная платформа - За жизнь" выдвинула кандидатом в народные депутаты Александра Анатольевича Лукашева.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" выступает за демократические выборы, призывает кандидатов в одномандатных округах вести кампанию честно, а правоохранительные органы - реагировать на все нарушения согласно закону.