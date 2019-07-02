В "Оппозиционной платформе - За жизнь" рассказали о нарушениях предвыборной кампании [ Редактировать ]
В 113 избирательном округе Луганской области распространяются материалы предвыборной агитации самовыдвиженца Владимира Струка (беспартийного) с текстом "Об’єднуємося заради миру" и общей фотографией с Юрием Бойко.
Такая предвыборная агитация вводит в заблуждение избирателей: на данном округе "Оппозиционная платформа - За жизнь" выдвинула кандидатом в народные депутаты Александра Анатольевича Лукашева.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" выступает за демократические выборы, призывает кандидатов в одномандатных округах вести кампанию честно, а правоохранительные органы - реагировать на все нарушения согласно закону.
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