В понедельник, 1 июля, вблизи Водяного обстреляли санитарный автомобиль Hummer, в результате чего погибли двое украинских морских пехотинцев, а один получил ранения. От авто остался один каркас. Об этом сообщает InfoResist со ссылкой на источник в зоне ООС.

Автомобиль Hummer, который принадлежал 36-й бригаде ВСУ, был подбит во время эвакуации раненого бойца, которого подстрелил снайпер.

За рулем автомобиля находился старший матрос Сергей Майборода. Он погиб на месте.

Сержант Ирина Шевченко получила взрывную травму и ожоги. Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Медики два часа боролись за ее жизнь, но она не выжила.

Напомним, что Зеленский жестко отреагировал на обстрел санитарного авто в Водяном. В США также не остались равнодушными к ситуации и сделали заявление о случившемся.