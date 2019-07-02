Обстрел санитарного авто в Водяном: появились жуткие фото [ Редактировать ]
В понедельник, 1 июля, вблизи Водяного обстреляли санитарный автомобиль Hummer, в результате чего погибли двое украинских морских пехотинцев, а один получил ранения. От авто остался один каркас. Об этом сообщает InfoResist со ссылкой на источник в зоне ООС.
Автомобиль Hummer, который принадлежал 36-й бригаде ВСУ, был подбит во время эвакуации раненого бойца, которого подстрелил снайпер.
За рулем автомобиля находился старший матрос Сергей Майборода. Он погиб на месте.
Сержант Ирина Шевченко получила взрывную травму и ожоги. Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Медики два часа боролись за ее жизнь, но она не выжила.
Напомним, что Зеленский жестко отреагировал на обстрел санитарного авто в Водяном. В США также не остались равнодушными к ситуации и сделали заявление о случившемся.
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