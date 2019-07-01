Зеленский жестко отреагировал на обстрел санитарного авто в Водяном [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к США и ЕС и призвал отреагировать на ситуацию на Донбассе. Об этом он написал в своем Facebook.
Зеленский прокомментировал обстрел боевиками санитарного автомобиля в Водяном. Он подчеркнул, что этот обстрел является позорной попыткой сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня на Донбассе.
"Обстрел санитарного автомобиля в Водяном – нарушение норм международного гуманитарного права, позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня на Донбассе. Украина всегда действовала и сегодня действует в рамках международных договоренностей и международного права", - написал Зеленский.
Ранее сообщалось, что Зеленский назначил замглавы СБУ.
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