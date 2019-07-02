Обстрел санитарного авто в Водяном: в США сделали заявление [ Редактировать ]
Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал обстрел санитарного автомобиля вблизи Водяного, в результате которого погибли двое украинских морских пехотинцев, а один получил ранения. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Он осудил обстрел и подчеркнул, что санитарный автомобиль не должен был стать мишенью боевиков.
"Печальные новости с Донбасса. Медицинский персонал и машины скорой помощи никогда не должны быть мишенями", - написал Волкер.
Sad news out of Donbas. Medical personnel and ambulances should never be targeted. https://t.co/mVEOgsBgik— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 1 июля 2019 г.
Ранее сообщалось, что Курт Волкер проведет встречу с Зеленским.
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