Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал обстрел санитарного автомобиля вблизи Водяного, в результате которого погибли двое украинских морских пехотинцев, а один получил ранения. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Он осудил обстрел и подчеркнул, что санитарный автомобиль не должен был стать мишенью боевиков.

"Печальные новости с Донбасса. Медицинский персонал и машины скорой помощи никогда не должны быть мишенями", - написал Волкер.

Sad news out of Donbas. Medical personnel and ambulances should never be targeted. https://t.co/mVEOgsBgik — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 1 июля 2019 г.

Ранее сообщалось, что Курт Волкер проведет встречу с Зеленским.