К чему чешется живот: приметы и суеверия [ Редактировать ]
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В народе существует огромное разнообразие примет о теле человека. Одна из них - к чему чешется живот. Толкование приметы дает primetytut.ru.
- Если чешется живот - ожидается предательство. Причем неприятности доставят как явные недоброжелатели, так и люди из близкого окружения. Плохие события имеют отношение к друзьям и даже к родственникам.
- Одна из примет обещает положительные перемены. Каждый испытывал ощущения "бабочек в животе" или "мурашек". Так происходит, когда человек пребывает в ожидании приятных событий. В этом случае организм сам дает понять, что скоро произойдут позитивные перемены. Если в текущий период происходит личностный рост, вы чувствуете себя самодостаточным человеком и стремитесь к успеху, то зуд предупреждает о предстоящей возможности проявить лидерские качества. Это говорит о том, что вы желаете и при этом способны добиться продвижения по службе и стать руководителем. Не останавливайтесь на достигнутом и занимайтесь саморазвитием. Изучайте принципы управления, читайте соответствующую литературу, и успех будет обеспечен.
- Существует толкование, которое по-иному объясняет, к чему чешется живот, - к застолью. Возможно, что в скором времени на пороге появятся гости.
- Зудит ночью, во время сна - ожидают печальные события.
Ранее мы писали о том, что нельзя давать из дома. Также читайте, почему нельзя ничего брать на перекрестке. Кроме того, мы писали, зачем по примете садиться на дорожку. А также, что делать, чтобы не сбылась плохая примета.
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