Наступним прем'єр-міністром Великої Британії стане Борис Джонсон, - принаймні, таке показують результати останнього опитування. Екс-мер Лондона випереджає суперника із величезним відривом - 74% проти 26%.

Як проходить голосування і коли будуть офіційні результати - розповість Світлана Чернецька, вона в Лондоні.

З цією роботою Борис Джонсон не впорався - сосиску йому так і не вдалося зробити. Колишній мер Лондона їздить по всій країні агітує голосувати за себе. Він проводить чимало зустрічей і часто йому доводиться відповідати на незручні запитання. Зокрема, щодо довгого язика.

"Чи були у Вас коли-небудь необачні висловлювання, які турбують людей? - Звісно, що так. І деякими я пишаюся. Адже важливий нюанс щодо ляпів - часто про них просто забувають. Про деякі я шкодую і вибачаюся. Але іноді за необачними висловлюваннями стоїть правда, яку необхідно сказати", - зізнається Борис Джонсон, кандидат на посаду прем'єр-міністра Великої Британії.

Тим часом, голосування за нового прем'єра вже розпочалося. Виборці отримують бюлетені поштою. Ставлять в них галочку і відправляють назад теж поштою.

Це не всенародні вибори. Голову уряду обирають усього 160 тисяч людей. Це усі пересічні члени Консервативної партії. І насамперед вони голосують за лідера партії, а той вже автоматично стає прем'єр-міністром.

Більшість консерваторів - чоловіки літнього віку. І саме від них залежатиме політика країни на наступні п'ять років.

"Джеремі Гант - це перевтілення Терези Мей. Йому лише леопардових туфель не вистачає. Я точно голосую за Бориса. І ніщо не зможе змінити мою думку", - говорить Алан Чапмен, член консервативної партії Великої Британії.

"Я вважаю, що Борис Джонсон має довести "Брекзит" до кінця. У нас залишився останній шанс. Над нами нависає "Партія Брекзиту", - наголошує Ангус Вест, член консервативної партії.

Суперник Джонсона - міністр закордонних справ Джеремі Гант. Як свідчать результати останнього опитування, йому вже ніяк не наздогнати конкурента - у Ганта лише 26% підтримки.

Голосування триватиме ще два тижні. А вже 23 липня стане відомо ім'я нового прем'єр-міністра Великої Британії.