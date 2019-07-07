Іран оголосив про вихід з ядерної угоди. Це відповідь на американські санкції і спроби Вашингтона змусити Тегеран відмовитися від ядерної зброї. Чим це загрожує регіону? - розповість Антон Готліб.

Умови ядерної угоди чітко зафіксували рівень збагачення урану, дозволений Ісламській республіці - 3.67 відсотка. Сьогодні Тегеран продемонстрував - більше дотримуватися умов він не буде. Рівень збагачення підвищать до п'яти відсотків. Цього недостатньо для виробництва ядерної зброї, там рівень має бути більше 20 процентів. Важливий сам факт - Тегеран не хоче дотримуватися угоди.

"З 7 липня рівень збагачення урану більше не залишатиметься на позначці 3,67 відсотка. Ми в односторонньому порядку не виконуватимемо це зобов'язання. Ми збільшимо обмеження до того рівня, який ми вважаємо за необхідне. Крім того, якщо зобов'Язання перед нами у рамках ядерної угоди не будуть виконані в узгоджені терміни, то з 7 липня ядерний реактор в Араку запрацює в колишньому режимі", - говорить Хассан Рухані, президент Ірану.

Ядерна угода, яку просував попередній американський президент Барак Обама була укладена в 2015. Іран зобов'язався не розробляти ядерну зброю, вести дослідження тільки в мирній сфері, а Європа і Америка мали поступово скасовувати санкції. Дональд Трамп, ставши президентом, відразу заявив, що угода не відповідає американським інтересам. У 2018 США офіційно вийшли з договору.

Дональд Трамп, президент США Виходячи з іранської угоди, ми будемо працювати з нашими союзниками, щоб знайти реальне, всеосяжне і довгострокове рішення іранської ядерної загрози. Це буде включати зусилля по усуненню загрози іранської програми балістичних ракет, припинення терористичної діяльності в усьому світі і блокування його загрозливої діяльності на Близькому Сході.

Ізраїль від самого початку переговорів був категорично проти угоди, чудово усвідомлюючи, що в майбутньому ядерну зброю буде направлено проти нього. Також одностайно тут вітали вихід Америки з угоди. Нинішні події ізраїльське керівництво сприймає з тривогою.

"Це дуже, дуже небезпечний крок. Я закликаю замислитися моїх друзів, глав Франції, Великобританії та Німеччини - ви підписали цю угоду і сказали: як тільки вони зроблять цей крок, будуть введені жорсткі санкції - це була резолюція Ради Безпеки. Де ви?", - говорить Беньямін Нетаніягу, прем'єр-міністр Ізраїлю.

Ситуація в регіоні напружена - збито американський безпілотник, вже відомо, що це справа рук вартових Ісламської революції. Атаковані кілька танкерів в Ормузькій протоці, Вашингтон звинувачує в нападах Іран. У Перській затоці розгорнуто значне угруповання американських кораблів.

Ізраїль постійно повторює, що якщо світова спільнота не зможе вплинути на Ісламську республіку, то Ізраїль сам вирішить ядерну проблему Ірану. Як саме - можна лише здогадуватися. Але відомо, що в ВПС Ізраїлю вже кілька рОків існує спеціальна ескадрилья. Її мета - нанесення раптового удару по цілях, значно віддалених від кордонів країни.