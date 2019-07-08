В Молуккском море у побережья Индонезии зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 6,9.

Как сообщает Геологическая служба США (USGS), подземные толчки произошли в 15:08 по времени UTC (18:08 по Киеву).

Землетрясение было зафиксировано на глубине 36,3 км, его эпицентр находился в 133 километрах к западу от города Тернате.

Данных о пострадавших и разрушениях в результате подземных толчков нет. Угроза цунами тоже не объявлялась.

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