Через вимкнення електрики у Венесуелі зупинилися два найбільших нафтопереробних заводи. Блекаут стався на півострові Парагуана, де розташовані підприємства. Нафтопереробний комплекс Парагуани є третім у світі за потужністю і найбільший у західній півкулі.

Попередня серія блекаутів сталася у Венесуелі у березні. Тоді влада країни заявила про кібератаку та звинуватила у ній США.