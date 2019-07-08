У Венесуелі зупинилися нафтопереробні заводи [ Редактировать ]
Через вимкнення електрики у Венесуелі зупинилися два найбільших нафтопереробних заводи. Блекаут стався на півострові Парагуана, де розташовані підприємства. Нафтопереробний комплекс Парагуани є третім у світі за потужністю і найбільший у західній півкулі.
Попередня серія блекаутів сталася у Венесуелі у березні. Тоді влада країни заявила про кібератаку та звинуватила у ній США.
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