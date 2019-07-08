В понедельник, 8 июля, в Киеве пройдет XXI саммит Украина-Европейский союз. Об этом сообщает пресс-службу офиса президента Украины.

Саммит пройдет в Мариинском дворце.

Председательствовать на саммите Украина-ЕС будут президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

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Отмечается, что в ходе саммита делегаты обсудят вопросы безопасности, приоритеты политических, экономических и социальных реформ, состояние имплементации положений Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом.

Также на сайте Европейского Совета отметили, что в ходе встречи стороны обсудят ситуацию в Азовском море и дополнительные средства поддержки региона. Как сообщается, лидеры осудят выдачу российских паспортов жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

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