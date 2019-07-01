В понедельник, 1 июня, представитель главы Евросовета Дональда Туска заявил о том, что экстренный саммит ЕС по определению ключевых постов сообщества приостановлен и перенесен на вторник. Об этом сообщает ТАСС.

Переговоры длились почти 20 часов, но закончились безрезультатно.

"Туск приостанавливает встречу и созывает саммит завтра в 11:00 (12:00 по Киеву)", - сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер на встрече в Брюсселе озвучили, когда может состояться саммит Украина-ЕС.