Экстренный саммит ЕС остановлен [ Редактировать ]
В понедельник, 1 июня, представитель главы Евросовета Дональда Туска заявил о том, что экстренный саммит ЕС по определению ключевых постов сообщества приостановлен и перенесен на вторник. Об этом сообщает ТАСС.
Переговоры длились почти 20 часов, но закончились безрезультатно.
"Туск приостанавливает встречу и созывает саммит завтра в 11:00 (12:00 по Киеву)", - сказал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер на встрече в Брюсселе озвучили, когда может состояться саммит Украина-ЕС.
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