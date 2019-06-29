В японской Осаке завершился саммит лидеров G20. Лидеры "Большой двадцатки" подтвердили необходимость свободной, справедливой и недискриминационной торговой политики, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время итоговой пресс-конференции. Об этом передает Reuters.

“Глобальная экономика по-прежнему сталкивается с рисками, поскольку сохраняется напряженность в торговле”, - подчеркнул Абэ. Он также отметил, что лидеры G20 согласились с необходимостью контроля глобального экономического роста со стороны стран-членов группы. Они подтвердили, что готовы принять дальнейшие меры при необходимости. Также в итоговой пресс-конференции были затронуты ситуация в Иране и экологические проблемы. Принятие совместного итогового заявления ожидается в ближайшее время, согласование текста все еще продолжается.

В частности, в рамках саммита G20 несколько раз поднимался вопрос Украины. Во время встречи Дональда Трампа и Ангелы Меркель обсуждалась поддержка украинских экономических реформ. Кроме того, во время встречи с Владимиром Путиным премьер-министр Британии Тереза Мэй потребовала вернуть украинских пленных моряков.

Трамп и Путин обсудили положение дел в Украине, Сирии, Иране, Венесуэле. Кроме того, темой для разговора стал вопрос ядерного разоружения.

Ранее сообщалось, что президент России назвал условие освобождения украинских моряков.