Понад 500 мирних жителів загинули і ще дві тисячі поранені внаслідок наступу урядових військ у сирійській провінції Ідліб. Про це повідомляє місцевий центр моніторингу прав людини.

Операція за підтримки російських військових почалася в регіоні наприкінці квітня. За словами правозахисників, армія навмисно завдає ударів по мирному населенню і скидає бомби на лікарні. Раніше вони повідомляли, що під час атак урядові сили використовують касетні боєприпаси і запалювальну зброю.

Москва і Дамаск цю інформацію заперечують. Російські військові стверджують, що відбивають атаки джихадистів, пов'язаних з терористичним угрупованням "Аль-Каїда".