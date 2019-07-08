Війна в Сирії забрала життя сотень людей [ Редактировать ]
Понад 500 мирних жителів загинули і ще дві тисячі поранені внаслідок наступу урядових військ у сирійській провінції Ідліб. Про це повідомляє місцевий центр моніторингу прав людини.
Операція за підтримки російських військових почалася в регіоні наприкінці квітня. За словами правозахисників, армія навмисно завдає ударів по мирному населенню і скидає бомби на лікарні. Раніше вони повідомляли, що під час атак урядові сили використовують касетні боєприпаси і запалювальну зброю.
Москва і Дамаск цю інформацію заперечують. Російські військові стверджують, що відбивають атаки джихадистів, пов'язаних з терористичним угрупованням "Аль-Каїда".
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