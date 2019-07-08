Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 8 июля, записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором он предложил организовать встречу в Минске в присутствии президентов ведущих стран.

В Минске уже отреагировали на данное предложение Зеленского, сообщают беларусские СМИ.

"Минск не просто готов. Руководство Беларуси всегда говорило о том, что мы готовы сделать все для скорейшего возвращения мира на украинскую землю. И то, что прозвучало сегодня из уст президента Украины Зеленского, мы можем только приветствовать", - прокомментировал ситуацию министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

По словам министра, если соответствующее взаимопонимание будет достигнуто, то белорусская сторона готова сделать все возможное, чтобы мероприятие прошло на высочайшем уровне.

"Мы постараемся обеспечить так же, как обеспечили проведение нормандской встречи в феврале 2015 года", - сказал Макей.

Раньше сообщалось о том, что в понедельник, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину. Соответствующий ролик был опубликован на его странице в YouTube.

"Хочу обратиться к президенту России Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо, давайте. Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Британии Тереза Мэй, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске. Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить, ведь надо же поговорить? Правда?", - заявил он.

А также Зеленский представил нового председателя Луганской ОГА.