Зеленский пообещал восстановить разрушенный мост в Станице Луганской [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Луганскую область посетил Станице Луганской и более чем полкилометра прошел дальше нулевой позиции ВСУ вглубь зоны разведения.
Вместе с президентом Европейского совета Дональдом Туском Владимир Зеленский прошел последний пункт наших военных и дошел до разрушенного моста, через который люди пересекают линию разграничения и который планируется восстановить при условии соблюдения перемирия.
"Мы хотим восстановить этот мост. Я публично договаривался с нашим правительством: находим деньги - и очень быстро строим его. Для этого необходимо отодвинуть укрепления другой стороны. Если они это сделают, мы начнем строить мост и быстро это сделаем ", - сказал Владимир Зеленский.
Президент подчеркнул, что во время строительства моста людям обеспечат возможность пересечения линии разграничения.
Также Владимир Зеленский и Дональд Туск посетили КСП 8-й роты 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины, где заслушали доклад о текущей безопасность в районе проведения операции объединенных сил.
"Войска все разведены. Командиры готовы. "Измены" никакой нет ", - отметил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.
Также, Зеленский представил нового председателя Луганской ОГА.
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