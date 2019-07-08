Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 9 июля 2019 года. Так украинская валюта выросла на 11 копеек - до 25,60 гривен за доллар. Соответствующие данные были опубликованы на сайте регулятора во вторник, 25 июня.

При этом этом НБУ повысил курс евро на три копейки.

Стоит отметить, что в последний раз официальный курс гривны находился на таком рекордно высоком уровне 1 декабря 2016 года, то есть два с половиной года тому назад.

Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2560,2161 гривны (-10,92);

100 евро – 2871,2824 гривны (-23,8168).

Раньше сообщалось о том, что Международный валютный фонд прогнозирует, что к концу года доллар может подорожать до 28,66 грн. А в январе-марте 2019 года сократились бюджетные расходы на субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.