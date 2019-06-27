Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 1 июля 2019 года. Так украинская валюта выросла на одну копейку - до 26,17 гривен за доллар. Соответствующие данные были опубликованы на сайте регулятора во вторник, 25 июня.

При этом этом НБУ повысил курс евро на три копейки.

Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США - 2617,7939;

100 евро - 2976,4317 гривны.

Напомним, 27 июня 2019 года украинская валюта выросла на две копейки - до 26,16 гривен за доллар.

100 долларов США - 2616,6382 гривны (-2,4641);

100 евро - 2973,0243 гривны (-9,6094).

Раньше сообщалось о том, что Международный валютный фонд прогнозирует, что к концу года доллар может подорожать до 28,66 грн. А в январе-марте 2019 года сократились бюджетные расходы на субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.