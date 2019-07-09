Instagram ввел новые "запреты" для пользователей [ Редактировать ]
В Instagram ввели новые функции, который направлены на борьбу с проявлениями ненависти и травли в интернете. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Механизм будет распознавать с помощью искусственного интеллекта, какую лексику использует пользователь в публикациях или комментариях. Если система оценит подпись как оскорбительную, автору предложат заменить ее с использованием менее резкой лексики.
Другой инновацией станет введение опции Restrict ("Ограничить" - с англ.), позволяющей пользователям социальной сети скрывать чужие оскорбительные комментарии, оставленные под своими постами.
Ранее мы писали о том, что в Instagram исчезли Stories и "лайки".
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