В Instagram ввели новые функции, который направлены на борьбу с проявлениями ненависти и травли в интернете. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Механизм будет распознавать с помощью искусственного интеллекта, какую лексику использует пользователь в публикациях или комментариях. Если система оценит подпись как оскорбительную, автору предложат заменить ее с использованием менее резкой лексики.



Другой инновацией станет введение опции Restrict ("Ограничить" - с англ.), позволяющей пользователям социальной сети скрывать чужие оскорбительные комментарии, оставленные под своими постами.

Ранее мы писали о том, что в Instagram исчезли Stories и "лайки".