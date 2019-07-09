Каждый знак зодиака уникален. Кроме того, астрологи утверждают, что у каждого есть предрасположенность к различным сверхъестественным способностям. О них пишет esoterworld.ru

Мистические способности Овна

Среди всех знаков зодиака только он способен использовать практически все виды магии для достижения своих целей. Но лучше всего у Овна получается заряжать как положительной, так и отрицательной энергией воду, продукты, одежду.

Он способен считывать дополнительную информацию с фотографий, писем, личных вещей. Причем, выплеснув огромную порцию энергии, он частенько тут же забывает о магическом действии, которое только что совершил. А потом удивляется, почему это, после того как он приготовил любимому человеку "приворотный" ужин, тот как-то странно заглядывает в глаза и чего-то ждет...

Мистические способности Тельца

Он - приверженец материальных традиций. У Тельца лучше всего получается ворожба на деньги, успех и продвижение в карьере. Не случайно люди всегда поклонялись золотому тельцу - символу богатства. Для усиления эффекта любое магическое действие (например, тост за материальное благополучие или пожелание успехов в письменном виде - на открытке или по электронной почте) лучше повторить несколько раз.

Мистические способности Близнецов

У этих склонных к ораторству людей лучше всего выходят заговоры и привороты. Также они умеют великолепно использовать стихию Ветра. Поля и луга, по которым гуляет предводитель туч - лучшее место для загадывания желаний и активизации интуиции. Еще один конек Близнецов - разговоры по телефону. Их голос, как правило, обладает особыми магическими вибрациями. Убедить кого угодно в чем угодно для Близнецов - не вопрос.

Мистические способности Рака

Он - противник магии. Единственное, что по душе Раку - это гадания. Ему очень хочется приподнять завесу будущего и, благодаря великолепной интуиции, прогнозы этого знака зодиака сбываются процентов на 80. К тому же Раки - отличные психологи. Чтобы достичь своей цели, они, тихо затаившись в своей норке, наблюдают за людьми. Очень верно вычисляют их сильные и слабые стороны и легко манипулируют окружающими. Чем не волшебство?

Мистические способности Льва

Какая магия лучше всего получается у людей с горячим сердцем? Конечно же, любовная. Именно в этой области они могут добиться самых удивительных результатов. А еще Львы от природы обладают очень сильной энергетикой и соответственно лидерскими способностями. Зажечь идеей, убедить всех в ее правильности и повести за собой, покоряя сердца окружающих лозунгами и заманчивыми перспективами, - Лев способен и на такие подвиги.

Мистические способности Девы

У нее талант к гаданию на картах Таро, рунах, ворожбе по линиям руки. То есть к тем видам магии, где требуется запомнить, переработать и связать воедино огромное количество комбинаций. Логика, цифры, внимание к мелочам - козырные карты Девы. Если уж кто знает, как вытянуть счастливый билет, так это она. Покупая билет, ей стоит обратить особое внимание на его номер и прислушаться к своим ощущениям: нравится или не нравится данная комбинация цифр. Выбрать ее или отдать предпочтение другому номеру?

Мистические способности Весов

Весы могут легко преуспеть во всех ритуалах, которые связаны с природными явлениями: бурей, молнией, громом, восходом и закатом Солнца, новолунием и полнолунием. Еще конек Весов - талисманы и амулеты с драгоценными камнями. Если вы получили в подарок от человека, родившегося под этим знаком, украшение и несколько добрых слов в придачу, имейте в виду, что эта вещь в самое ближайшее время принесет вам счастье.

Мистические способности Скорпиона

Его энергия - самая мистическая. Ворожить, предсказывать, узнавать судьбу по звездам - ему под силу любое волшебство. Но особенно Скорпионы отличаются в домашней магии. Уже одним своим присутствием они умеют оградить жилище от всех неприятностей. Если чувствуйте, что в квартире скопилась негативная энергия, пригласите в гости подругу, которая родилась под этим знаком. И… попросите ее помочь помыть посуду или протереть пыль. Дескать, никак не успеваете этого сделать, а вот-вот должен прийти любимый человек… Вот увидите: после такой совместной уборки, найдутся многие потерянные вещи, а беды будут обходить ваш дом стороной.

Мистические способности Стрельца

Чтобы магия была удачной, нужно четко обозначить цель. Например, "желаю, чтобы завтра в шесть часов вечера к дому подъехал "принц" на белой машине". Только не забудьте в это время выйти на улицу, а то провороните свое счастье. Еще Стрельцы от природы наделены целительскими способностями. Могут снимать руками головную боль и диагностировать болезни.

Мистические способности Козерога

Ему по душе астрология, нумерология и хиромантия. Сильны Козероги и в так называемой "загородной" магии. Прислонившись к старому дубу или, постояв в центре цветущего луга, они могут задать любой вопрос и получить от своего внутреннего голоса довольно ясный ответ.

Мистические способности Водолея

Он - сторонник театральных эффектов. Может красиво раскинуть карты веером и с уверенным видом рассказать собеседнику подробности о его прошлом и будущем. Гарантия точного прогноза - доверие клиентов. Если Водолей чувствует, что к его словам прислушиваются, его советы принимают к сведению, магические способности представителя этого знака зодиака растут, как на дрожжах. Кстати, благодаря своему богатому воображению, он может с легкость придумывать новые виды магии и гадания, успешно обучать им людей и применять на практике.

Мистические способности Рыб

Это мастера по приготовлению приворотного зелья (им может стать даже обычный чай, заваренный с любовью в ночь на полнолуние) и энергетической уборке дома (после того как Рыбы берут в руки тряпки и моющие средства из квартиры исчезает не только грязь, но и негативная энергия). Они верят в приметы, и приметы в их жизни сбываются достаточно часто. Рыбы замечательно гадают на картах, рунах и кофейной гуще. И совершенно не способны на черную магию. Зачем тратить силы на то, чтобы держать в сердце зло, когда можно направить энергию на что-нибудь более конструктивное и полезное?

Ранее мы писали о том, для каких знаков зодиака лето в 2019 году станет настоящим испытанием.