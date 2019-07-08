Лето -время отдыха и восстановления сил на предстоящий год. Однако для некоторых знаков зодиака это время года станет настоящим испытанием. О том, кто столкнется с трудностями летом 2019 года пишет Dzen.

Скорпион

Скорпионы этим летом будут перед непростым выбором. Летние месяцы станут самыми решающими и переломными в этом году. Вам категорически нельзя идти на поводу чувств и эмоций. Взвешивайте все "за" и "против". Вероятно, вы окажетесь перед непростым выбором между профессиональной сферой и личной жизнью. Решение дастся вам непросто, ведь от него будет зависеть не только ваша жизнь, но и близких вам людей. Стоически выдержав все испытания, которые подготовит вам судьба этим летом, вы будете щедро вознаграждены успехом и процветанием.

Водолей

Судьба подготовила этим летом не мало испытаний в любовной сфере Водолеев. Расслабляться вам не придется. Решив одну проблему, немедленно возникнет другая. Прошлое не хочет вас отпускать, чем активно станет мешать настоящему и будущему. Вам предстоит принять непростое решение, чтобы обрести долгожданное счастье и душевную гармонию. Разберитесь в своих чувствах, ценностях и планах на будущее, тогда вы сможете легко преодолеть все жизненные испытания в летний период.

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Телец

Судьба этим летом решила проверить Тельцов на прочность. В профессиональной сфере вам потребуется приложить не мало усилий, чтобы остаться на плаву и не потонуть. Кроме того, Тельцов ожидает проверка на силу духа и спокойствие. Ведь вас то и дело будут выводить на конфликт и стрессовые ситуации. Чтобы успешно пройти все испытания, будьте тверды в своих намерениях. Проводите больше времени с родными и близкими людьми. Это ваша главная опора и поддержка.

Весы

Весы этим летом, то и дело, будут попадать в странные, критические ситуации. Вам придется много импровизировать и проявлять гибкость к быстро меняющейся обстановке. Возьмите всю волю в кулак, сохраняйте спокойствие и самообладание. Даже, если событие покажется катастрофическим и ужасным, помните, что нет безвыходных ситуаций. Верное решение придет к вам само собой, главное - не паникуйте. Ищите поддержки у близких людей. Не забывайте отдыхать и расслабляться, чтобы избежать нежелательных проблем со здоровьем.

Близнецы

Испытания настигнут Близнецов этим летом, практически во всех сферах жизни. Не смотря на гибкость и предприимчивость, которой вы обладаете, Близнецам будет не просто выбраться из навалившихся проблем. Помните, что не убивает - делает вас сильнее. Только философское отношение к происходящему, позволит вам сохранить здравый рассудок и выйти победителем из любой ситуации. Держитесь по-дальше от недоброжелателей и интриганов, которые могут усугубить положение. Только истинные друзья и близкие люди помогут вам все преодолеть.

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