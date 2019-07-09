6 июля Окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 176 была грубо нарушена процедура голосования во время принятия Постановления о распределении руководящих должностей в участковых избирательных комиссиях.

В частности, нарушены нормы Постановления ЦИК № 80 от 18.04.2013 года в части квоты распределения руководящих должностей в участковых избирательных комиссиях от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". К примеру, на больших избирательных участках вместо 3 председателей назначен всего 1, на средних избирательных участках вместо 5 заместителей - 4, вместо 6 секретарей - 5.

Аналогичные нарушения допущены и при распределении руководящих должностей в участковых избирательных комиссиях от кандидата в народные депутаты Украины Новицкого Дмитрия Владимировича. Так, на средних избирательных участках из 6 председателей назначено 5,

из 5 заместителей - 3, из 6 секретарей - 5, кроме того, на больших избирательных участках из 3 председателей назначен только 1, из 4 заместителей - 3, из 4 секретарей - всего 2.

Помимо вышеуказанных нарушений, также не соблюден принцип равномерного территориального распределения руководящих должностей УИК. Так, разница в назначении на руководящие должности по шести районам округа № 176 от "Оппозиционной платформы - За жизнь" колеблется от 12 до 2 человек. Та же ситуация и с кандидатурами в УИК от кандидата в народные депутаты Украины Д.В.Новицкого - от 27 до 1 человека.

Не был соблюден и принцип квотности при назначении представителей от политических партий на руководящие должности. На девяти УИК округа № 176 на двух руководящих должностях находятся представители от одной политической партии - "Оппозиционного блока" и кандидата, баллотирующегося от этой же партии.

Харьковская региональная организация партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" отмечает, что все эти нарушения свидетельствуют о прямой заинтересованности руководства окружной избирательной комиссии действовать исключительно в интересах только одной партии - "Оппозиционного блока".

Оппозиционная платформа - За жизнь как политическая сила, выступающая за проведение честных выборов, готовит заявление в ЦИК о грубейших нарушениях избирательного законодательства Украины и Постановления ЦИК № 80, допущенных окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 176.