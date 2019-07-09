Кандидат в депутаты Евгений Червоненко сообщил о том, что мэр Одессы Геннадий Труханов блокирует предвыборную агитацию и не дает возможность размещать политрекламу в городе. А предвыборная агитация предусмотрена законодательством нашей страны. Червоненко акцентировал, что мэр Одессы способен на любые поступки, лишь бы устранить конкурентов. Об он рассказал в эфире телеканала "112-Украина".



По информации Червоненко, Геннадий Труханов, который подозревается правоохранительными службами в хищении госсредств, блокирует размещение предвыборной агитации. Червоненко убежден, что причина таких действий - в его партнерстве с Русланом Киваном, сыном известного в Украине бизнесмена и мецената, владельца Kiyv Post и компании Kadorr Аднана Кивана.



"Главное обвинение в том, что моим партнером в транспортном бизнесе является Руслан Киван, сын Аднана Кивана, крупнейшего в Украине инвестора, который строит миллионы квадратных метров жилья совершенно легальными деньгами. Начались вопросы: а почему ты у них живешь в отеле? Да потому что мне там безопасно, это мой бизнес-партнер. Я плачу деньги за рекламу на всех каналах, за все гостиницы", - подчеркнул Евгений Червоненко.



Он также добавил, что местная власть упрекает его в том, что он сотрудничает с "не нашими", имея в виду сирийское происхождение бизнесмена.



Согласно заявлению Червоненко, Труханов блокирует возможность размещения билбордов с предвыборной агитацией.



Напомним, ранее про препятствование агитационной деятельности со стороны Труханова и городских властей сообщали лидеры политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь!".