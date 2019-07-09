Известная комедийная актриса Екатерина Варнава часто радует поклонников новыми фото- и видео- публикациями. В этот раз артистка опубликовала видео, на котором забавно танцует на яхте.

"Старое доброе амстердамское утро", - подписала публикацию знаменитость.

Публикация Варнавы тут же вызвала бурю комментариев у поклонников артистки:

"Блин, как же красиво", "Катя, ты нормальная бываешь", "Кать, ты пластична, но почему-то вечно какая-то лахматая, неприятно одета и движения, как будто тебя недолюбили. Этот юмор уже достал, надо. что-то новенькоя,ты ведь ни такая как хочешь казаться, я тебе как зритель желаю добра", "Моя ж ты хорошая!обожаю!",

Напомним, Екатерина Варнава шокировала болезненной худобой. А также Варнава попала в "черный список" Украины.