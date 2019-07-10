Дымил и высекал искры: у самолета отказал двигатель в полете (видео) [ Редактировать ]
В США пассажиры пережили самый жуткий полет в своей жизни во время перелета из Атланты в Балтимор авиакомпании Delta Air Lines рейсом 1425, сообщает The Sun.
Двухдвигательный ближнемагистральный McDonnell Douglas MD-88 поднялся в воздух, и примерно через час после взлета пассажиры услышали странный "гул", доносившийся извне.
Video I took from my seat on my flight from Atlanta to Baltimore yesterday! Thanks @Delta for the silly smooth emergency landing! #perfect #execution To use this video in a commercial player or in broadcasts, please email [email protected] pic.twitter.com/TUFzREl0Lc— Logan Webb (@Micahlifa) July 9, 2019
Причиной шума оказался оторванный носовой обтекатель турбовентиляторного двигателя, который начал ломать лопасти, дымя, высекая искры и нагреваясь до оранжевого свечения от сильного трения.
Пилоты отключили неисправный двигатель и запросили экстренную посадку. Пассажирам пришлось пережить самый жуткий час в своей жизни: сильное аэродинамическое сопротивление двигателя и оторванная деталь создавали пугающую тряску до самого приземления. Также самолету пришлось снизиться до высоты в 3000 метров, чтобы как можно быстрее выйти на глиссаду.
По сообщению The Sun, рейс совершил вынужденную посадку в Роли-Дарем Интернешнл, штат Северная Каролина. Пилоты профессионально среагировали на опасную обстановку и успешно посадили авиалайнер. Никто из 148 пассажиров на борту не пострадал.
"Ужасно было наблюдать дым и искры в двигателе. В салоне раздался запах горелой проводки. Пилоты проделали потрясающую работу, чтобы сохранить общее спокойствие, готовя нас к аварийной посадке", - прокомментировала одна из пассажиров злополучного рейса.
Авиакомпания сообщила, что неисправный двигатель уже был заменен и 32-летний самолет продолжит использоваться для коммерческих рейсов.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в аэропорту Амстердама столкнулись два самолета. Также на днях вспыхнувшая батарея заставила самолет совершить экстренную посадку.
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