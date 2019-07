В США пассажиры пережили самый жуткий полет в своей жизни во время перелета из Атланты в Балтимор авиакомпании Delta Air Lines рейсом 1425, сообщает The Sun.

Двухдвигательный ближнемагистральный McDonnell Douglas MD-88 поднялся в воздух, и примерно через час после взлета пассажиры услышали странный "гул", доносившийся извне.

Video I took from my seat on my flight from Atlanta to Baltimore yesterday! Thanks @Delta for the silly smooth emergency landing! #perfect #execution To use this video in a commercial player or in broadcasts, please email [email protected] pic.twitter.com/TUFzREl0Lc