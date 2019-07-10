В США пассажиры пережили самый жуткий полет в своей жизни во время перелета из Атланты в Балтимор авиакомпании Delta Air Lines рейсом 1425, сообщает The Sun.

Читайте также В Техасе потерпел крушение самолет, есть жертвы

Двухдвигательный ближнемагистральный McDonnell Douglas MD-88 поднялся в воздух, и примерно через час после взлета пассажиры услышали странный "гул", доносившийся извне.

Video I took from my seat on my flight from Atlanta to Baltimore yesterday! Thanks @Delta for the silly smooth emergency landing! #perfect #execution To use this video in a commercial player or in broadcasts, please email [email protected] pic.twitter.com/TUFzREl0Lc — Logan Webb (@Micahlifa) July 9, 2019

Причиной шума оказался оторванный носовой обтекатель турбовентиляторного двигателя, который начал ломать лопасти, дымя, высекая искры и нагреваясь до оранжевого свечения от сильного трения.

Пилоты отключили неисправный двигатель и запросили экстренную посадку. Пассажирам пришлось пережить самый жуткий час в своей жизни: сильное аэродинамическое сопротивление двигателя и оторванная деталь создавали пугающую тряску до самого приземления. Также самолету пришлось снизиться до высоты в 3000 метров, чтобы как можно быстрее выйти на глиссаду.

По сообщению The Sun, рейс совершил вынужденную посадку в Роли-Дарем Интернешнл, штат Северная Каролина. Пилоты профессионально среагировали на опасную обстановку и успешно посадили авиалайнер. Никто из 148 пассажиров на борту не пострадал.

"Ужасно было наблюдать дым и искры в двигателе. В салоне раздался запах горелой проводки. Пилоты проделали потрясающую работу, чтобы сохранить общее спокойствие, готовя нас к аварийной посадке", - прокомментировала одна из пассажиров злополучного рейса.

Читайте также Катастрофа МН-17: появились новые доказательства причатности Цемаха

Авиакомпания сообщила, что неисправный двигатель уже был заменен и 32-летний самолет продолжит использоваться для коммерческих рейсов.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в аэропорту Амстердама столкнулись два самолета. Также на днях вспыхнувшая батарея заставила самолет совершить экстренную посадку.